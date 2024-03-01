В первом месяце этого года годовая инфляция в регионе ускорилась до 7,4 %. Эксперты видят причину этого явления в самих омичах.

В первом месяце этого года годовая инфляция в регионе ускорилась до 7,4 %. Эксперты видят причину этого явления в самих омичах.

В Омской области в январе годовая инфляция ускорилась до 7,4 %. Как заявили в Омском отделении Банка России, причиной роста цен стал повышенный спрос омичей на услуги и товары.

Так, стоимость непродовольственных товаров в январе увеличилась на 3,32 % по сравнению с декабрем прошлого года. Жители региона начали активно покупать авто с пробегом, из-за чего цены на них и на транспортировку машин значительно увеличились. Подобная ситуация произошла и на рынке услуг.

– Производители бытовой химии и косметики продолжили включать в цены возросшие издержки. Речь о подорожании импортных компонентов, увеличении зарплат. Поэтому моющие средства, парфюмерия и косметика в январе дешевели, но медленнее, чем в декабре, – отметил управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

При этом показатель инфляции в регионе остается ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (8,29 %) и по стране в целом (7,44 %).