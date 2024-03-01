В некоторых сферах, наоборот, зафиксировано снижение показателей производства.

В некоторых сферах, наоборот, зафиксировано снижение показателей производства.

В январе в Омской области, по данным статистиков, увеличилось производство бумаги и бумажных изделий (+63 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+44 %), напитков (+32 %), резиновых и пластмассовых изделий (+29 %), кокса и нефтепродуктов (+ 0,8 %).

Кроме того, в области на 36 % увеличилось производство подсолнечного масла, на 27 % – пшеничной муки, на 24 % – кондитерских изделий, на 19 % – сливочного масла. Отмечается рост количества произведенного молока, круп, сметаны, сливок, творога и колбасных изделий.

В некоторых сферах, наоборот, зафиксировано снижение показателей. Например, объемы производства электрического оборудования упали на 66 %, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 60 %. Также на 42 % просела металлургия, на 31 % – машины и оборудование и на 12 % – иная неметаллическая минеральная продукция.