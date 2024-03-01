Подъемник установлен в рамках госпрограммы «Доступная среда». У 300 постояльцев социального учреждения стало меньше преград для перемещения.

Подъемник установлен в рамках госпрограммы «Доступная среда». У 300 постояльцев социального учреждения стало меньше преград для перемещения.

В Таврическоом доме-интернате для престарелых и инвалидов сдали в эксплуатацию приставной пассажирский лифт, которым смогут пользоваться как постояльцы, так и сотрудники. В социальном учреждении на постоянной основе проживают более 300 человек, многие из которых лишены физической возможности передвигаться самостоятельно. Имеющиеся в коридорах пандусы и поручни не для всех решали проблему безбарьерной среды, но теперь ситуация в корне изменилась.

В региональном Минтруде уточнили, что новый подъемник установлен в рамках государственной программы «Доступная среда». Торжественный старт объекта в эксплуатацию дал заместитель министра труда и социального развития Омской области Вячеслав Шестаков. Он отметил, что доступная среда имеет огромное значение для социальных учреждений данной категории.

— Вопрос организации и установки пассажирского подъемника в Таврическом доме-интернате был сложен, но мы выполнили эту задачу. Новый большой лифт даст возможность постояльцам качественно пользоваться социальными услугами, а сотрудникам позволит существенно облегчить уход за лежачими людьми. Лифт был смонтирован и установлен по специальному проекту. Им можно пользоваться как внутри учреждения, так и снаружи. На все процедуры было затрачено порядка 7 млн рублей, из которых 3 млн рублей было выделено из регионального бюджета. Несомненно, мы продолжим распределять средства на развитие доступной среды социальных учреждений Омской области. В 20224 году финансирование получат 5 домов-интернатов на общую сумму 8 млн рублей, — сообщил Вячеслав Шестаков.

Новый приставной подъемник смонтирован в 3-этажном корпусе дома-интерната, и теперь даже инвалиды-колясочники смогут посещать, например, «зимний сад», где проходят досуговые мероприятия.

— Новый большой лифт даст возможность постояльцам качественно пользоваться социальными услугами, а сотрудникам позволит существенно облегчить уход за лежачими людьми. Лифт был смонтирован и установлен по специальному проекту. Им можно пользоваться как внутри учреждения, так и снаружи, — пояснила директор Таврического дома-интерната Елена Лунина.

В Минтруде добавили, что при проектировании и изготовлении кабины пассажирского лифта соблюдены все нормы теплоизоляции, поэтому подъемник может эксплуатироваться круглогодично в любую погоду. Лифт рассчитан на нагрузку до 850 кг, поэтому в нем могут одновременно расположиться инвалидная коляска, медицинская каталка и сопровождающий сотрудник. Стоимость подъемника составляет порядка 7 млн рублей, из которых 3 млн рублей было выделено из регионального бюджета. В 2024 году финансирование получат еще 5 домов-интернатов на общую сумму 8 млн рублей.