Инцидент произошел в школе № 117. Поступило сообщение о минировании. К счастью, оно оказалось ложным.

Инцидент произошел в школе № 117. Поступило сообщение о минировании. К счастью, оно оказалось ложным.

В Омске эвакуировали школу № 117, которая находится в Нефтяниках, рядом с проспектом Культуры. Информация об этом появилась от омичей в социальных сетях.

По словам одного из очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Как оказалось, оно было ложным.

В комментариях к посту омичи высказали предположение, что это была лишь учебная тревога, а кто-то решил, что ученики сами сообщили о минировании, чтобы прогулять уроки.