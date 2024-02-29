Несчастный случай произошел еще в конце января, но известно о нем стало только сегодня.

Несчастный случай произошел еще в конце января, но известно о нем стало только сегодня.

Государственная инспекция труда в Омской области завершила расследование несчастного случая, который произошел на ООО «Холлифуд». Инцидент случился 23 января.

Оператор предприятия расставляла коробки на стеллаж. Для этого ей пришлось встать на стремянку. В какой-то момент стремянка начала наклоняться, и женщина упала на пол с высоты 1,24 метра. Она получила тяжелые травмы.

– Причинами несчастного случая явились: недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, а именно непроведение обучения и проверки знаний по охране труда, – сообщили в инспекции.

Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Виновным признали работодателя, который не организовал для сотрудников прохождение обучения по охране труда.