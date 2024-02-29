По словам президента, элита – это не те, кто набил карманы в 90-е, а те, кто служат стране, защищают ее и трудятся на производстве.

По словам президента, элита – это не те, кто набил карманы в 90-е, а те, кто служат стране, защищают ее и трудятся на производстве.

Президент Владимир Путин рассказал о настоящей элите страны. В рамках послания Федеральному Собранию Путин назвал ветеранов СВО, всех тружеников и воинов подлинной, настоящей элитой. А не тех богачей, которые «набили в 90-е годы карманы», а потом уехали за границу.

– Подлинная, настоящая элита – те, кто служит России. Труженики, воины, доказавшие преданность стране. Сердце наполняется гордостью за таких людей, которые не отступят, не подведут и не предадут, – отметил Путин. – Именно такие люди и должны занимать лидирующие позиции, возглавлять регионы, заниматься наставничеством. Они не кичатся, не кричат громких лозунгов, но в переломные моменты именно они выходят на первый план и берут на себя ответственность.

Для ветеранов СВО будет запущена новая кадровая программа «Время героев». Ее участники смогут продвигаться по карьерной лестнице и повышать свои компетенции.