Для них создадут такую же государственную программу, как для учителей и врачей.

Для них создадут такую же государственную программу, как для учителей и врачей.

С 2025 года в России появится новая программа под названием «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Об этом заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

За переезд в села и работу там работникам культуры будут платить 1 млн рублей. На Донбассе и Дальнем Востоке единовременная выплата составит 2 млн рублей. Отметим, что по условиям таких программ проработать в маленьких населенных пунктах (до 50 тыс. жителей) нужно не менее 5 лет.

Кроме того, более 100 млн рублей направят на просветительские образовательные и другие проекты. Планируется расширить возможности «Пушкинской карты». Предложения в этом направлении должно подготовить правительство.