Они будут получать по 10 000 рублей, а не 5000, как их городские коллеги.

Они будут получать по 10 000 рублей, а не 5000, как их городские коллеги.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать учителей. С 1 марта на 5 тыс. рублей увеличат выплаты классным руководителям и кураторам групп в учреждениях среднего специального образования в населенных пунктах, где меньше 100 тыс. человек. Теперь они будут получать по 10 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, с 1 сентября по 5 тыс. рублей будут получать все советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Выплата будет ежемесячной.

Более 400 млрд рублей выделят на капремонт школ и детских садов. До 2030 года планируется отремонтировать 18,5 тыс. зданий, которые в этом нуждаются. Планируется также дополнительно построить 150 новых школ и 100 новых детсадов.