Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

По словам главы государства, нацпроект будет посвящен будущему страны. 
Во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин анонсировал запуск нового нацпроекта «Молодежь России». По словам главы государства, он будет посвящен будущему страны. 
– Завтрашний день страны определят устремления нынешнего молодого поколения. Их ориентиры – залог и гарантия суверенитета России, – отметил Путин.
Нацпроект запустят уже в этом году.
·Общество

По словам главы государства, нацпроект будет посвящен будущему страны. 
Во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин анонсировал запуск нового нацпроекта «Молодежь России». По словам главы государства, он будет посвящен будущему страны. 
– Завтрашний день страны определят устремления нынешнего молодого поколения. Их ориентиры – залог и гарантия суверенитета России, – отметил Путин.
Нацпроект запустят уже в этом году.