По словам президента, семейная ипотека и материнский капитал будут продлены до 2030 года.

По словам президента, семейная ипотека и материнский капитал будут продлены до 2030 года.

Сегодня, 29 февраля, в ходе своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин анонсировал новый национальный проект «Семья». Он будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости.

- Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, продолжение всего нашего многонационального народа, - заявил Путин.

Кроме того, президент поручил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года. При этом, сохранив ее базовые параметры. Вырастет и материнский капитал. Теперь налоговый вычет для многодетной семей составит 1400 рублей на первого ребенка, 2800 рублей – на второго, на третьего и остальных – 6 тыс. рублей. Маткапитал на первенца – 630 тыс. рублей + 202 тыс. рублей на второго ребенка.