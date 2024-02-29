Омск-Информ
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·Образование

Учительницы начальных классов школы № 55 Марины Романовой не стало вчера.
В Омске скончалась педагог с 40-летним стажем Марина Романова. 30 лет учительница начальных классов проработала в школе № 55 имени Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина, которая находится в Кировском округе. Женщины не стало вчера, 28 февраля. Она скончалась на 60-м году.
Церемония прощания с омичкой пройдет 2 марта с 10:00 до 11:00 в зале прощаний на улице Олега Кошевого, 94.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования близким и родным Марины Львовны.
·Образование

Учительницы начальных классов школы № 55 Марины Романовой не стало вчера.
В Омске скончалась педагог с 40-летним стажем Марина Романова. 30 лет учительница начальных классов проработала в школе № 55 имени Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина, которая находится в Кировском округе. Женщины не стало вчера, 28 февраля. Она скончалась на 60-м году.
Церемония прощания с омичкой пройдет 2 марта с 10:00 до 11:00 в зале прощаний на улице Олега Кошевого, 94.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования близким и родным Марины Львовны.