От потенциальных кандидатов требуется высшее образование и опыт работ на государственной службе.

От потенциальных кандидатов требуется высшее образование и опыт работ на государственной службе.

Региональное министерство образования открыло несколько вакансий для специалистов. От потенциальных кандидатов требуется высшее образование и опыт работ на государственной службе. Также специалистым необходимо знать законы.

Так, работникам старшей группы должностей готовы платить от 36 до 43 тыс. рублей. Сотрудникам ведущей группы - от 41 до 50 тыс. рублей. Работников ищут в департамент дошкольного, общего, дополнительного образования, административный департамент, управление опеки и попечительства, а также в департамент правового развития.

Все отклики на вакансии принимаются до 20 марта.