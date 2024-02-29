Тем, кому жалко выбрасывать свои старые игрушки, могут принести их в цирк. Но принимать будут не все раритеты.

Тем, кому жалко выбрасывать свои старые игрушки, могут принести их в цирк. Но принимать будут не все раритеты.

В Омском цирке рассказали о необычной акции. Там принимают советские игрушки, за которые дают билеты на представления.

– Акция приурочена к премьере нового циркового шоу «Загадка старой игрушки», премьера которого состоится 8 марта. В новом цирковом спектакле режиссеры-постановщики поднимают тему роли советских игрушек в воспитании подрастающего поколения, – сообщили в цирке.

Игрушки в цирк можно принести до 12 апреля. Но принимать будут не весь раритет. Сначала нужно отправить фото игрушек на специальный номер, а потом администрация цирка обещает связаться с их владельцами.