Мужчина был бизнесменом и продавал контрафактные мягкие игрушки. В какой-то момент он попался приставам.

Мужчина был бизнесменом и продавал контрафактные мягкие игрушки. В какой-то момент он попался приставам.

В Омске 37-летний уроженец Китая чуть ли не лишился своего грузового фургона Ford Transit 2019 года выпуска. Оказалось, что у мужчины имеется административный штраф по статье «Нарушение сроков представления налоговой декларации», а также он не выплатил компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области, омич является индивидуальным предпринимателем. Он продавал контрафактные мягкие игрушки.

– У омича имелась неоплаченная задолженность на сумму 36 тыс. рублей. Чтобы избежать ареста своего транспортного средства, мужчина незамедлительно, получив от судебного пристава реквизиты счета, решил оплатить долг в одном из ближайших филиалов банка, – добавили в ведомстве.

После этого мужчина предоставил в отдел судебных приставов все платежные документы о полном погашении задолженности.