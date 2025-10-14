Омичей зовут поучаствовать в детской «гаражке»

Обменять уже ненужные игрушки на новые могут дети от 6 до 12 лет.

В Омске второй раз в году проводят детскую «гаражку» – это игра, где дети обменивают или продают свои игрушки, книжки, наборы для творчества. В феврале она прошла на ура в ТЦ «МЕГА», ее посетили почти тысяча человек, осенью, а конкретно 26 октября, она будет организована вновь.

Стартует «гаражка» с 13.00, продлится до 16.00. Есть возрастные ограничения, в ней могут принять участие дети от шести до 12 лет, которые получат атрибуты для участия, такие как ценники, табличку с названием магазина и бейдж с именем.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее по ссылке.