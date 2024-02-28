Мужчина решил подзаработать, распространяя наркотики, но его быстро поймали за этим занятием.
Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в покушении на распространение наркотиков. Мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 6,5 года.
Суд установил, что омич занялся наркобизнесом, договорившись с неизвестными из интернета. Этим летом он впервые поехал за оптовой партией запрещенного вещества и на следующий день начал делать закладки для покупателей. Однако он успел организовать только три тайника, прежде чем его поймали сотрудники патрульно-постовой службы.
Во время суда также выяснилось, что в ноябре солдат нашел наркотики и присвоил их. Вещество нашли у него на следующий же день при досмотре.
Отметим, что омич признал вину. Приговор ему назначали с учетом смягчающих обстоятельств и по совокупности преступлений. У мужчины еще есть время оспорить решение.