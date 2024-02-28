Мужчина решил подзаработать, распространяя наркотики, но его быстро поймали за этим занятием.

Мужчина решил подзаработать, распространяя наркотики, но его быстро поймали за этим занятием.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в покушении на распространение наркотиков. Мужчину решили отправить в колонию строгого режима на 6,5 года.

Суд установил, что омич занялся наркобизнесом, договорившись с неизвестными из интернета. Этим летом он впервые поехал за оптовой партией запрещенного вещества и на следующий день начал делать закладки для покупателей. Однако он успел организовать только три тайника, прежде чем его поймали сотрудники патрульно-постовой службы.

Во время суда также выяснилось, что в ноябре солдат нашел наркотики и присвоил их. Вещество нашли у него на следующий же день при досмотре.

Отметим, что омич признал вину. Приговор ему назначали с учетом смягчающих обстоятельств и по совокупности преступлений. У мужчины еще есть время оспорить решение.