Участники семейного праздника преодолевали полосу препятствий, показали владение хоккейной клюшкой, а также футбольным мячом.

Участники семейного праздника преодолевали полосу препятствий, показали владение хоккейной клюшкой, а также футбольным мячом.

В омском образовательном центре «Юнита» прошел семейный праздник. Ребята из подготовительных групп вместе с родителями приняли участие в «веселых стартах», организованных руководством школы.

Мероприятие было в том числе обозначено как продолжение праздника Дня защитника Отечества. На первый план выходили отцы и их сыновья. Команды состязались в нескольких дисциплинах.

Первая – полоса препятствий и перетягивание каната. Мальчики должны были показать своим отцам «дорогу» через полосу препятствий, а уже потом взрослые следовали за ними. Вторая – состязание на меткость, где было необходимо попасть огромным футбольным мячом в цель. И третья дисциплина – загнать хоккейными клюшками мячики в корзину.

На празднике присутствовало больше 40 ребят с семьями. Матери и сестры поддерживали своих братьев, сыновей и мужей. И неважно, кто ты: предприниматель, чиновник, общественный деятель или даже губернатор Омской области – все участвовали в соревнованиях и все должны были выполнять задания! Глава региона Виталий Хоценко со своей семьей стал непосредственным участником праздника.

– Такие праздники бесценны: потому что, когда ты с детьми занимаешься одним делом – перетягиваешь канат или забиваешь мяч в ворота, – это очень сильно сплачивает, – сообщил Хоценко Медиа «Трамплин». – В такие моменты ты начинаешь еще больше, чем в каждодневных заботах, осознавать ценность быть частью большой и любящей семьи.

Глава региона отметил, что всегда старается уделять время своей семье:

– Включить какой-нибудь добрый и хороший фильм, чтобы, ни о чем не думая, просто всем вместе его посмотреть, – это лучшая возможность отдохнуть и настроиться на новый рабочий день.

Супруга губернатора Алена Хоценко также поделилась впечатлениями от мероприятия.

– Просто чудо, что, несмотря на рабочий день, наш папа смог ненадолго вырваться и приехать к детям на праздник. Благодаря таким моментам, многие папы начинают осознавать, насколько важно отрываться от работы, чтобы проводить время с детьми. Чувствовать свою значимость для них. И еще сильнее понимать, что быть родителями – это самые вроде бы простые, но при этом самые главные и важные роли в жизни. Наш папа, к сожалению, не смог надолго остаться, он быстро уехал. Но главное, что дети его увидели, обняли и зарядились на победу, – говорит Алена Хоценко.

Атмосфера соревнований была великолепной. Крики поддержки ребят своим отцам, радостные возгласы, а в качестве финального аккорда – большой футбольный матч между двумя командами. Посетители праздника были в восторге:

– Отличное мероприятие! Очень дружное, хорошо все организовано, – рассказывает Андрей, один из участников соревнований. – Хочется, чтобы больше проходило таких праздников. Очень здорово, когда есть какие-то активности, в которые можно вовлечься вместе с детьми. И ведь это не только дает нам возможность провести время с нашими детьми, но и позволяет нам получше познакомиться с остальными родителями, начать больше общаться с друг с другом!

Самым главным координатором во время мероприятия, разумеется, была Алена Френцель, директор ЦСО «Юнита», которая также поделилась своими впечатлениями после завершения праздника:

– Такое мероприятие – наша первая проба. В прошлом году мы проводили похожий праздник, но без пап. И вот тогда мы поняли, что детям нужно больше активного, динамичного общения со своими родителями. Потому мы выбрали именно такой формат! И отклик был отличным. У нас прекрасные родители, которые смогли собраться и выбраться на такой праздник. Так что у нас уже есть планы на будущее: на 8 Марта у нас будет прекрасный семейный концерт. Каждая семья будет готовить свой уникальный номер! Мы очень рады, что такой формат у нас отлично проходит, и надеемся, что это продолжится.

Под конец соревнований ребятам и их родителям вручили медали и сладкие призы, а чтобы восполнить потраченную энергию, мероприятие закрывали чаепитием и пирожками прямо на спортивной площадке.

– Праздник получился отличный! – поделился предприниматель и меценат Святослав Капустин. – Ну а когда еще постоянно занятые рабочими делами отцы смогут так весело и беззаботно поиграть со своими детьми на свежем воздухе? А тут пригласили, обязательная программа. И ведь никто не отказался! Наоборот – полная включенность со всех сторон, азарт, поддержка. Такие мероприятия, безусловно, объединяют. И о многом заставляют задуматься. Я очень рад видеть, что все получилось ну просто прекрасно.

Стало быть, ждем следующих мероприятий от ЦСО «Юнита». Первый блин уж точно здесь не вышел комом, и чем дальше, тем должно быть лучше. Такие семейные мероприятия, вне всяких сомнений, позитивно влияют как на родителей, так и на детей.