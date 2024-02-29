Сборщикам вторсырья предлагают большую зарплату, а также проживание на свалке в комфортабельных вагончиках.

Сборщикам вторсырья предлагают большую зарплату, а также проживание на свалке в комфортабельных вагончиках.

В соцсетях появилось объявление о том, что на Калачинскую свалку набирают рабочих, предлагая заработок в размере 3500 рублей в день и бесплатное проживание прямо на мусорном полигоне. Обозреватель РИА «Омск-информ» поинтересовался столь заманчивым предложением и выяснил все нюансы работы, за которую готовы платить едва ли не столько же, сколько платят на оборонных предприятиях.

Как оказалось, Калачинская свалка находится в аренде у частного лица, которое и организовало работу по сбору вторсырья. На Калачинский полигон везут мусор не только из Калачинска и близлежащих районов, но и из Омска, так что проблем со вторсырьем там нет. Причем в Калачинск привозят несортированный мусор – в нем есть что найти.

Зарплата 3500 рублей в день оказалась условной и зависит целиком от того, сколько вторсырья сборщик наберет за день.

- Задача – собирать на свалке вторсырье. Это моя территория, я ее контролирую, - заявил мужчина с легким кавказким акцентом. – Заработок зависит от того, сколько ты соберешь вторсырья – пластика, стекла, металла. Соберешь на 10 тысяч, получишь 5 тысяч за день, соберешь на 7 тысяч – дам 3,5 тысячи. Можешь работать 2 часа в день, можешь хоть сутками собирать – ограничений нет. Проживание – в вагончике там же на свалке, в нем комфортно, там есть горячая и холодная вода. Обращайся – все расскажу и покажу, отвезу на свалку. У меня люди там уже работают, есть старшой – бригадир.

Отметим, что формально никто не запрещает сторонним лицам собирать вторсырье на свалках. Жители Калачинска уже не первый год жалуются на то, что на их свалку везут мусор в том числе из Омска, но на эти жалобы никто не обращает внимания. Прошлым летом Калачинский полигон загорелся, его тушили несколько суток. Речи о закрытии Калачинской свалки в рамках «мусорной реформы» пока не идет – ее работа продлена еще на несколько лет. Так что сборщики вторсырья еще смогут немало там заработать.