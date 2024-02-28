Мужчина предоставил свою карту преступникам, которые с ее помощью выводили средства.

Мужчина предоставил свою карту преступникам, которые с ее помощью выводили средства.

В апреле прошлого года пенсионерке из Красноярска позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он предложил ей спасти деньги от мошенников и перевести их на «безопасный» счет. 68-летняя женщина согласилась и отправила средства, однако позже поняла свою ошибку.

Следователи выяснили, что деньги поступили на счет 34-летнего жителя Омской области. Оказалось, что он предоставил свою карту преступникам, которые с ее помощью выводили средства.

Прокуратура Красноярска обратилась в суд с требованием взыскать с омича 205,5 тыс. рублей в пользу пенсионерки. Суд удовлетворил требования.