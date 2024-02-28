Катрина Мари Парди за два матча набрала больше очков, чем две ее предшественницы из Дальнего Зарубежья за 9 игр. А в Сыктывкаре американка отгрузила в кольцо соперниц 27 очков.

Катрина Мари Парди за два матча набрала больше очков, чем две ее предшественницы из Дальнего Зарубежья за 9 игр. А в Сыктывкаре американка отгрузила в кольцо соперниц 27 очков.

Накануне омский «Нефтяник-Титан» потерпел очередное поражение. «Волчицы» проиграли в Сыктывкаре местной команде «Ника-Лузалес» с разгромным счетом 63:94.

Но в этой печальной игре было одно светлое пятно, а вернее даже сказать – яркая вспышка. Это новый легионер омской команды Катрина Мари Парди.

В первой половине матча американка не выделялась на фоне партнерш по команде. А вот после большого перерыва она стала буквально разрывать защиту «Ники». Игроки команды из Сыктывкара просто не успевали за новичком «Нефтяника» и постоянно фолили на ней. К 17 очкам с игры Катрина добавила 10 точных попаданий с линии штрафных бросков. Жаль, что другие игроки «Нефтяника-Титана» ее не поддержали. Прошлогодние лидеры команды Дарья Левченко и Альбина Хамитова не принимали участие в игре, а Анна Пачурина, которая в нынешнем сезоне показывает хорошую результативность, записала в актив всего 7 результативных баллов.

Стоит отметить, что вчерашний матч стал всего лишь вторым за «Нефтяник-Титан» для Катрины Мари Парди. Несколькими днями ранее, когда «волчицы» с неприличным счетом проиграли на выезде звездному УГМК, американка набрала 8 очков.

Напомним, что в нынешнем сезоне за омскую команду играли американка Тайлер Скейф и британка Ирекпитан Оззи-Момоду. Они в общей сложности приняли участие в 9 матчах и сообща набрали 31 очко. А Парди за два матча настреляла уже 35 очков.

У омских болельщиков уже на этой неделе есть возможность своими глазами увидеть игру баскетболистки, которая становится новым лидером команды. В воскресенье, 3 марта, «Нефтяник-Титан» примет подмосковную «Спарту & К». Матч начнется в 17:00.