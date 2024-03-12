По нацпроекту «Экология» в Омской области закупается лесопожарная техника, обновляется общественный транспорт, подключаются к газу дома.

По нацпроекту «Экология» в Омской области закупается лесопожарная техника, обновляется общественный транспорт, подключаются к газу дома.

Вопросы экологии актуальны как в целом для россиян, так и для омичей в частности. Когда воздух вокруг чист, то дышится легче – во всех смыслах. Обеспечить людей этой возможностью призван президентский национальный проект «Экология».

Цели, которые он перед собой ставит, – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уменьшение совокупного объема выбросов, ликвидация несанкционированных свалок в границах города, эффективное обращение с отходами производства и потребления, увеличение доли утилизируемых твердых отходов, снижение ущерба от лесных пожаров, увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения на территории лесного фонда региона.

В Омской области нацпроект «Экология» включает в себя четыре региональных проекта: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Сохранение лесов».

Когда региональный проект «Сохранение лесов» только начинал реализовываться в 2019 году, лесопожарная техника, с которой работали областные лесхозы, находилась в плачевном состоянии. А ведь именно лесхозы ведут борьбу с лесными пожарами, зачастую пребывая на место происшествия раньше МЧС и приступая к тушению. Вот только без качественной техники быстро погасить огонь бывает сложно, а порой невозможно.

За пять лет работы регионального проекта для лесхозов было приобретено 109 единиц техники и 796 единиц оборудования для борьбы с лесными пожарами. Благодаря этому оснащенность лесопожарных станций лесхозов существенно повысилась. К концу реализации президентского нацпроекта планируется довести этот показатель до максимума, и тогда в лесхозах региона будут полные комплекты и техники, и оборудования, и инвентаря, столь необходимые для тушения лесных пожаров.

Следует разграничивать федеральный и региональный проекты «Чистый воздух». Чтобы выполнить местную составляющую, в Омске проходит целый ряд мероприятий. Обновляется парк общественного транспорта, развивается газозаправочная инфраструктура, газифицируются частные дома. А омские предприятия модернизируют свое оборудование, чтобы объемы выбросов в атмосферу снижались.

В 2022 году по региональному проекту «Чистая страна» началась рекультивация свалок в двух округах Омска – Советском и Центральном. На следующий год стартовали работы по рекультивации свалок в Кировском и Ленинском округах. Свалка в ЦАО уже рекультивирована, на остальных работы будут завершены в текущем году.

Также в позапрошлом году в Омске благодаря региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» появились 152 контейнера для раздельного накопления ТБО.

То, что благодаря нацпроекту «Экология» экологическая обстановка в регионе меняется в лучшую сторону, отмечает и омский экоблогер Оксана Мироненко. Девушка ведет активную работу, призывая омичей к раздельному сбору отходов, экологичному образу жизни и дает советы о том, как это делать.

– Конечно же, экологическая обстановка меняется. По одному из региональных проектов «Чистая страна» уже была рекультивирована Центральная свалка, еще три свалки рекультивируются – несомненно, это благотворно влияет на экологическую обстановку города. По подсчетам министерства экологии и природных ресурсов Омской области, устранение свалок позволит снизить выбросы загрязняющих веществ на 14 438,4 тонны. Что касается других проектов, таких как «Чистый воздух», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», они тоже активно реализуются в Омской области, – рассказывает экоблогер.

Оксана отметила, что до конца 2024 года по проекту «Чистый воздух», для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, более 3 тыс. домовладений переведут с печного отопления на газовое. Также приобретено 94 автобуса на газомоторном топливе.

Одну из главных ролей по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух играет модернизация промышленных предприятий, особенно перевод ТЭЦ-5 с угля на газ.

– Насколько я знаю, этот вопрос активно обсуждается правительством региона. По проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируется строительство трех мусоросортировочных заводов, на которых будет проходить обработка мусора, отбор полезных фракций и их дальнейшая переработка. Омская область производит более 500 тысяч тонн отходов – естественно, объемы производства и объемы захоронения нужно сокращать. В этом отчасти помогут мусоросортировочные заводы, ну и, конечно, формирование экологической культуры, развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов, – считает Оксана Мироненко.

Не у всех омичей, правда, пока сформировались представления о грамотном обращении с отходами и их сортировке. Блогер связывает это с недостатком инфраструктуры:

– По своему опыту общения с омичами знаю, что доступность контейнеров для раздельного сбора отходов очень важна – нужно, чтобы они были в шаговой доступности во дворах многоквартирных домов. Сейчас большая часть из них сосредоточена в основном в частном секторе, на это были выделены средства из федерального бюджета. В МКД проблема состоит в согласовании установки с собственниками жилья. К тому же не все управляющие компании готовы выделять на это деньги. А доступность инфраструктуры, повторю, крайне важна – это условие, мотивирующее людей разделять отходы.

Впрочем, такая система сбора начала вводиться в городе с 2021 года. По словам Оксаны, этих неполных трех лет достаточно, чтобы у омичей понемногу начало появляться понимание важности процесса. К тому же сортировать отходы власти мотивируют людей и финансово: за ответственный подход к утилизации можно получить деньги.

– Открылись экопункты, в которые омичи могут сдавать вторсырье и таким образом вносить свой вклад в улучшение окружающей среды города. Зависит все, конечно, не только от инфраструктуры, но и от развития экопросвещения. Оно может дать понимание, зачем нужна сортировка отходов. Многое зависит от воспитания, а еще от мотивации. Большинству жителей региона приятно получать «плюшки» за сортировку отходов. Тем более что такая возможность есть. В экопунктах можно получить денежное вознаграждение за сдачу вторсырья – это тоже мотивирует. Я и сама пользуюсь этой услугой, – признается девушка.

Также Оксана отметила, что существует еще и духовная экология. Ее людям нужно прививать с детства – и в школе, и в семье.

– Здесь, опять же, многое зависит от окружения и воспитания. Экологическое просвещение должно быть не только на федеральном уровне, в школах, но и в семьях. В моей семье, например, мы экологическую культуру прививаем. Ребенок на меня смотрит и понимает самое простое: не нужно мусорить. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Экологическая культура выражается в бережном отношении как к природе – флоре и фауне, так и к братьям нашим меньшим – животным. Это тоже очень важно, – уверена Оксана Мироненко.

Действительно, любовь и бережное отношение к миру нужно закладывать в человека с детства, как и другие фундаментальные вещи. Ну а здоровая природная среда способна, возможно, сделать здоровей и общество. Ведь когда вокруг красиво и комфортно, хочется быть добрее к окружающим.

Замещение автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ.

В 2021–2023 годах приобретено 94 таких автобуса. Разбивка по годам выглядит так: 51 в 2021 году, 33 в 2022 году, 10 – в 2023 году. Объем финансирования в этот период тоже был солидным – 1,26 млрд рублей. Снижение совокупного объема выбросов составило 117,94 тонны.

Газификация частного сектора в Омске.

С 2022 по 2023 год газифицировано 2448 домовладений, причем львиная доля пришлась именно на прошлый год: 2354 против 94 в 2022-м. На это было направлено 340,515 млн рублей. Благодаря переводу на более экологичное топливо, снижение выбросов загрязняющих веществ составило 3064,07 тонны.

В 2024 году газифицируют 841 домовладение, что, в свою очередь, позволит снизить выбросы еще на 1070,135 тонны. Из федерального бюджета на эти мероприятия направят 175,088 млн рублей.

Модернизация омскими предприятиями производства и установка газоочистного оборудования.

Для решения этого вопроса в Омске разработан целый комплексный план. Следуя ему, местные предприятия провели 41 мероприятие. Их итогом стало снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ на 13 080,56 тонны (данные указаны с нарастающим итогом).

В числе исполнителей этих мероприятий – крупные омские предприятия: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «ТГК-11», АО «Омск РТС», АО «Омскшина», ООО «Омсктехуглерод», АО «Омский каучук», АО «Первая грузовая компания», ООО «Полиом», ОАО «Хлебодар», АО «ОмскТИСИЗ», АО «АБ Инбев Эфес», ООО «РМЗ «ГПН-ОНПЗ», АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Тепловая компания», АО ПК «Металлинвест», ООО «Омский завод газовой аппаратуры».

До конца года предприятия завершат еще 51 мероприятие по снижению выбросов загрязняющих веществ. Это позволит дополнительно уменьшить их на 30 432,43 тонны.

Ключевые мероприятия исполняют «Газпромнефть-ОНПЗ» (комплекс очистных сооружений «Биосфера», строительство блока ЭЛОУ-АВТ) и ТГК-11 (реконструкция газоочистного оборудования).

Как уже было сказано, по региональному проекту «Чистая страна» рекультивировали выведенную из эксплуатации свалку твердых коммунальных отходов в Центральном округе. Благодаря этому выбросы загрязняющих веществ снизились на 1792,90 тонны.

По словам губернатора Виталия Хоценко, для столь крупного промышленного центра, каким является Омск, вопросы экологии были и остаются актуальными. Поэтому стоит ли лишний раз говорить о важности реализации профильного национального проекта.

Продолжится и другая работа – перевод частного сектора с печного отопления на природный газ, замена дизельных автобусов на газомоторные, обновление электрического пассажирского транспорта. Все это также влияет на снижение вредных выбросов, а значит, и на чистоту воздуха, которым мы дышим.