Такие данные привел Центробанк, анализируя показатели прошлого года.

Такие данные привел Центробанк, анализируя показатели прошлого года.

Центральный банк РФ проанализировал данные за прошлый год и выяснил, что по сравнению с 2022 годом число обнаруженных поддельных купюр снизилось вдвое. Показатель равен двум фальшивкам на миллион банкнот, находящихся в обращении. В 2022 году их было четыре на миллион.

– В 2023 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 12 425 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 8856 поддельных пятитысячных банкнот, 2438 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 671 поддельная банкнота номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (1). При этом были выявлены 154 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 61 поддельная монета номиналом 5 рублей, – сообщается на сайте регулятора.

Также если взглянуть на приведенный ЦБ график, то можно увидеть, что в прошлом году количество выявленных поддельных банкнот достигло исторического минимума за 12 лет.

Находили в прошлом году и поддельные иностранные купюры. Их насчитали 1438 штук. Больше всего здесь «преуспели» доллары США и евро – 1126 и 303 соответственно. Дальше идут китайские юани – 5, украинские гривны – 2, шведские кроны – 1 и дирхамы ОАЭ – 1.