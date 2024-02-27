Омск-Информ
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·Общество

Заболеваемость продолжает снижаться, но среди пациентов увеличивается доля немолодых людей.
За 2023 год у 1045 жителей Омской области выявили ВИЧ. Заболеваемость снизилась на 4 % (1121 случай в 2022 году). По-прежнему в 80 % случаев заражаются омичи через секс, только 20 % – через кровь (инъекции).
– В последнее время в структуре больных ВИЧ-инфекцией увеличивается возрастная группа от 40 до 60 лет и старше. Больные старше 50 лет составляют около 20 %, – рассказала сегодня на пресс-конференции врач-инфекционист, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением СПИД-центра Мария Балабохина.
На сегодня в регионе проживает чуть больше 15 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. По этому показателю в Сибири Омская область стабильно занимает 8-е место.
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·Общество

Заболеваемость продолжает снижаться, но среди пациентов увеличивается доля немолодых людей.
За 2023 год у 1045 жителей Омской области выявили ВИЧ. Заболеваемость снизилась на 4 % (1121 случай в 2022 году). По-прежнему в 80 % случаев заражаются омичи через секс, только 20 % – через кровь (инъекции).
– В последнее время в структуре больных ВИЧ-инфекцией увеличивается возрастная группа от 40 до 60 лет и старше. Больные старше 50 лет составляют около 20 %, – рассказала сегодня на пресс-конференции врач-инфекционист, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением СПИД-центра Мария Балабохина.
На сегодня в регионе проживает чуть больше 15 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. По этому показателю в Сибири Омская область стабильно занимает 8-е место.
1588