В ближайшие дни в регионе ожидается плюсовая температура, вместе с которой в область придут снегопады.

В ближайшие дни в регионе ожидается плюсовая температура, вместе с которой в область придут снегопады.

В ближайшие дни вместе с потеплением в Омскую область придут снегопады. Согласно прогнозам синоптиков, днем 28 февраля температура будет держаться на отметке –4…+1 °, ночью похолодает до –3…–8 °, местами до –13 °. Ночью также пойдет снег, порывы ветра будут достигать 9 м/с.

– Поступление теплой воздушной массы с Атлантики будет способствовать повышению температуры воздуха и ежедневному выпадению снега разной интенсивности, местами возможен мокрый снег. Предполагается, что среднесуточное значение температуры воздуха на 2–6 ° превысит климатическую норму, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Днем 29 февраля, в последний день календарной зимы, в регионе прогнозируется днем 0…–5 °. Ночью столбик термометра опустится до –5…–10 °, при прояснении до –15 °. Днем в регионе ожидается снегопад, порывы ветра достигнут 11 м/с.

1 марта днем омичей ожидает температура от 0 до –5 °, ночью она опустится до –4…–9 °, при прояснении до –14 °. Днем местами прогнозируется снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.