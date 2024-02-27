Омск-Информ
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·Общество

Районы области получат 465 млн рублей. Деньги отправятся на благоустройство по инициативным проектам.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о выделении 465 млн рублей районам Омской области. Деньги направят на реализацию инициатив, которые поступили от жителей региона в рамках проекта «Решают люди».  

Власти планируют обустроить спортивные и детские площадки, стадионы, а также благоустроить общественные пространства и территории около учреждений культуры, образования, спорта и молодежных центров.

– Работы много. Задача глав районов – чтобы все проекты, которые инициировали наши жители, были выполнены качественно и в срок, – отметил Хоценко.

Кроме того, еще 35 млн рублей направят на строительство и ремонт областных дорог.

·Общество

Районы области получат 465 млн рублей. Деньги отправятся на благоустройство по инициативным проектам.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о выделении 465 млн рублей районам Омской области. Деньги направят на реализацию инициатив, которые поступили от жителей региона в рамках проекта «Решают люди».  

Власти планируют обустроить спортивные и детские площадки, стадионы, а также благоустроить общественные пространства и территории около учреждений культуры, образования, спорта и молодежных центров.

– Работы много. Задача глав районов – чтобы все проекты, которые инициировали наши жители, были выполнены качественно и в срок, – отметил Хоценко.

Кроме того, еще 35 млн рублей направят на строительство и ремонт областных дорог.