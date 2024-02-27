Омск-Информ
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·Спорт

Новый президент омского футбольного клуба обратился к болельщикам,которых пригласил на «Красную звезду» 2 марта.

В социальных сетях омского «Иртыша» вышел ролик с участием нового президента клуба Дмитрия Сычева. Руководитель «Иртыша» говорит о том, какие перемены ждут омский футбол. Также Сычев пригласил болельщиков на матч команды против курского «Авангарда».

– Конечно, самое главное событие для нас сейчас – это первый матч весенней части сезона. Он пройдет 2 марта в 17:00 на нашей домашней арене – в манеже «Красная звезда», – напомнил Дмитрий Сычев. – Обязательно приходите нас поддержать.

Напомним, что «Иртыш» по итогам осенней части первенства вылетел из группы «Золото» в дивизион «Серебро» Второй лиги. Там будут играть 10 команд.

Что касается первого домашнего матча весенней части сезона, то билеты на него продаются по 100–150 рублей.

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·Спорт

Новый президент омского футбольного клуба обратился к болельщикам,которых пригласил на «Красную звезду» 2 марта.

В социальных сетях омского «Иртыша» вышел ролик с участием нового президента клуба Дмитрия Сычева. Руководитель «Иртыша» говорит о том, какие перемены ждут омский футбол. Также Сычев пригласил болельщиков на матч команды против курского «Авангарда».

– Конечно, самое главное событие для нас сейчас – это первый матч весенней части сезона. Он пройдет 2 марта в 17:00 на нашей домашней арене – в манеже «Красная звезда», – напомнил Дмитрий Сычев. – Обязательно приходите нас поддержать.

Напомним, что «Иртыш» по итогам осенней части первенства вылетел из группы «Золото» в дивизион «Серебро» Второй лиги. Там будут играть 10 команд.

Что касается первого домашнего матча весенней части сезона, то билеты на него продаются по 100–150 рублей.

1025