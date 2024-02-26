Омск-Информ
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·Общество

Новая песня группы «5УТРА» «Не представляешь» стала топ-1 в чарте новинок.

Недавно у омской группы «5УТРА» состоялась премьера новой песни «Не представляешь». Трек был исполнен вместе с 18-летним певцом Ваней Дмитриенко. Сейчас песня уже заняла первое место в чарте новинок «ВКонтакте».

Напомним, омская группа ворвалась в музыкальные чарты в конце прошлого года с песней «Искорки». Тогда трек попал в топ-5 чарта «Яндекс. Музыки».

·Общество

Новая песня группы «5УТРА» «Не представляешь» стала топ-1 в чарте новинок.

Недавно у омской группы «5УТРА» состоялась премьера новой песни «Не представляешь». Трек был исполнен вместе с 18-летним певцом Ваней Дмитриенко. Сейчас песня уже заняла первое место в чарте новинок «ВКонтакте».

Напомним, омская группа ворвалась в музыкальные чарты в конце прошлого года с песней «Искорки». Тогда трек попал в топ-5 чарта «Яндекс. Музыки».