Омск-Информ
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·Общество

Известный футболист Дмитрий Сычев начал приторговывать китайским чаем. Его можно купить на известном маркетплейсе.

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев начал заниматься продажей китайского чая сорта пуэр. Назвал он свой продукт «Пацанский». Его можно купить на известном маркетплейсе Wildberries.

В ассортименте представлены семь видов чая, где на фото в карточке товара запечатлен сам Сычев. Некоторые разновидности продаются с автографом известного футболиста. Чай расфасован по пачкам массой 357 граммов, цена за упаковку – 1110 рублей.

Напомним, что должность президента ФК «Иртыш» Сычев занял в январе.  

·Общество

Известный футболист Дмитрий Сычев начал приторговывать китайским чаем. Его можно купить на известном маркетплейсе.

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев начал заниматься продажей китайского чая сорта пуэр. Назвал он свой продукт «Пацанский». Его можно купить на известном маркетплейсе Wildberries.

В ассортименте представлены семь видов чая, где на фото в карточке товара запечатлен сам Сычев. Некоторые разновидности продаются с автографом известного футболиста. Чай расфасован по пачкам массой 357 граммов, цена за упаковку – 1110 рублей.

Напомним, что должность президента ФК «Иртыш» Сычев занял в январе.  