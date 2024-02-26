Омск-Информ
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·Общество

С таким показателем регион занял пятое место по Сибири.
В прошлом году отдыхающие провели в санаториях Омской области 582 тысячи ночей. Это на 18 % больше, чем в  прошлом году. С таким показателем регион занял пятое место в СФО.
Лидером оказался Алтайский край (1 млн 652 тыс.), далее идет Кемеровская область (1 млн 358 тыс.), Новосибирская область (1 млн 5 тыс.) и Красноярский край (676 тыс.).
Чаще всего в санатории отправляются люди старше 55 лет. При этом в прошлом году количество отдыхающих в возрасте от 35 до 40 лет значительно увеличилось. 
·Общество

С таким показателем регион занял пятое место по Сибири.
В прошлом году отдыхающие провели в санаториях Омской области 582 тысячи ночей. Это на 18 % больше, чем в  прошлом году. С таким показателем регион занял пятое место в СФО.
Лидером оказался Алтайский край (1 млн 652 тыс.), далее идет Кемеровская область (1 млн 358 тыс.), Новосибирская область (1 млн 5 тыс.) и Красноярский край (676 тыс.).
Чаще всего в санатории отправляются люди старше 55 лет. При этом в прошлом году количество отдыхающих в возрасте от 35 до 40 лет значительно увеличилось. 