Жители Левобережья не понимают, почему в их квартиры пришли представители компании «Плазма», которые больше не должны обслуживать газовое оборудование.

Жители Левобережья не понимают, почему в их квартиры пришли представители компании «Плазма», которые больше не должны обслуживать газовое оборудование.

В редакцию РИА «Омск-информ» обратились жители многоэтажки, расположенной на улице Комкова. Омичи рассказали, что ранее газовое оборудование в их доме обслуживала компания «Плазма». С этого года добросовестные жильцы дома заключили договор с «Омскгоргазом».

Но сегодня омичи очень сильно удивились, когда увидели сотрудников компании «Плазма», которые пришли, чтобы проверить внутриквартирное газовое оборудование. Жители дома недоумевают: почему так вышло?

– Мы позвонили в УК «Левобережье». Там не в курсе, почему так происходит. Нам посоветовали не пускать представителей «Плазмы» в квартиры, – рассказала одна из жительниц.

Но, как оказалось, «Омскгоргаз» взял на субподряд именно компанию «Плазма», и теперь ее сотрудники, как бы представляя «Омскгоргаз», ходят по квартирам.

– «Омскгоргаз» заключил договор субподряда с нашей компанией. Наши сотрудники прошли переаттестацию в «Омскгоргазе» и имеют право на обслуживание газового оборудования. Они имеют удостоверения и «Омскгоргаза», и компании «Плазма» и должны их предъявить, – рассказали РИА «Омск-информ» в компании «Плазма».

Законодательство не запрещает брать на субподряд организации, которые будут проверять газовое оборудование. Главное, чтобы договор на обслуживание газового оборудования был заключен с той же организацией, которая и поставляет в дом газ. Об этом напомнил председатель общественного совета Минэнерго Александр Бурых.

– Летом прошлого года изменилось законодательство, где сказано, что с 1 сентября можно заключать договоры на обслуживание газового оборудования в доме только с той организацией, которая поставляет газ в дом. Теперь за газ на доме отвечает одно лицо – тот, кто подает газ в дом, тот и должен обслуживать внутриквартирное газовое оборудование. Это должно быть одно юрлицо, – отметил Бурых.

Ну а жителям дома на улице Комкова, как и жителям других домов, нужно быть бдительными и требовать у газовщиков удостоверения. А еще лучше сразу позвонить в газоснабжающую организацию и выяснить, действительно ли по квартирам ходят сотрудники именно этой компании.