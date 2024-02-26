Одна из жительниц города обратилась к Оксане Фадиной за помощью. По ее словам, в автобусах невозможно ездить из-за постоянной давки.

Одна из жительниц города обратилась к Оксане Фадиной за помощью. По ее словам, в автобусах невозможно ездить из-за постоянной давки.

Жительница Омска пожаловалась бывшему мэру городу, а ныне депутату Госдумы Оксане Фадиной на большую давку в общественном транспорте. По словам омички, из-за скопления людей невозможно уехать из одной точки города в другую. Женщина опубликовала видео, на котором запечатлена давка в автобусе № 24.

– Вот видео про то, как ходит транспорт. Знакомая прислала. Говорит, что поменяла сумку на пакет, хорошую обувь на то, что не жалко, сняла мех с куртки. Потому что вылезти из транспорта, как и войти в него, невозможно, – пишет омичка.

В мэрии города сразу же отреагировали на жалобу омички и заявили, что всем перевозчикам рекомендовали усилить контроль за выпуском подвижного состава на линию.

– Действительно, в часы пик общественный транспорт движется с максимальным наполнением салонов. В рабочем порядке частным и муниципальным перевозчикам направлена информация, рекомендовано усилить контроль за выпуском подвижного состава в линию, – отметили в ведомстве.

На прошлой неделе директор департамента транспорта Вадим Кормилец заявил, что в Омске удалось снизить дефицит водителей, и сейчас их нехватка составляет всего 20 %.