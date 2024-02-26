Женщина не оплачивала кредиты, налоги и «коммуналку». Приставы решили арестовать ее авто.

Женщина не оплачивала кредиты, налоги и «коммуналку». Приставы решили арестовать ее авто.

В отделении приставов по Ленинскому округу возбудили 26 исполнительных производств на 37-летнюю омичку. Она оказалась должна 537 тыс. рублей за неоплаченные кредиты, «коммуналку» и сборы. Однако расплачиваться по счетам женщина не спешила.

Приставы выяснили, что должнице принадлежит автомобиль Jeep Wrangle. Его обнаружили рядом с салоном красоты, в котором омичка неофициально работает парикмахером.

– В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля, который был доставлен посредством эвакуатора в специализированную организацию, пояснив, что если в течение десяти дней с момента наложения ареста должница не погасит задолженность полностью, то автомобиль будет передан для реализации в счет погашения имеющейся задолженности, – рассказали в УФССП по Омской области.

Женщина возмутилась арестом авто и отправилась в суд с требованием снять арест и вернуть ей машину. Омичка пояснила, что подрабатывает курьером, а потому автомобиль является ее источником дохода. Однако суд все равно отклонил ее требования.

Когда иномарка уже прошла процедуру оценки, омичка все-таки решила погасить долги. Кроме того, ей пришлось оплатить расходы за транспортировку, хранение и оценку авто, а также исполнительский сбор.