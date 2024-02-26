В этом году отдых в Турции станет намного дешевле, чем в предыдущие годы. Падение цен может достигнуть до 30 %.

В этом году отдых в Турции станет намного дешевле, чем в предыдущие годы. Падение цен может достигнуть до 30%.

В этом году цена на отдых в Турции для россиян упадет в несколько раз. Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной такой щедрости местных отельеров стало желание вернуть российских туристов. Сейчас стоимость отдыха в Турции снизилась уже до 20 %, в апреле ожидается падение до 30 %.

В 2022 году средний чек на восемь дней составлял 1 тыс. евро, в 2023 году – 879 евро, а сейчас – 703 евро. Такие цены могут быть связаны с подорожавшим отдыхом в Египте. Сегодня отдых на одного там обойдется в 850 долларов.