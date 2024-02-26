По данным синоптиков, весна в области начнется с очередного похолодания. Температура воздуха может составлять до –20 градусов.

По данным синоптиков, весна в области начнется с очередного похолодания. Температура воздуха может составлять до –20 градусов.

По данным сервиса Ventusky, потепление в Омскую область придет уже сегодня, 26 февраля. Так, температура воздуха составит –10 градусов. Омичей ждет снегопад.

Завтра, 27 февраля, в регионе станет еще теплее. Днем столбик термометра поднимется до –4 градусов. Также будет идти снег. В среду, 28 февраля, утром ожидается снегопад, температура воздуха утром будет составлять –5 градусов, а днем –4 градуса. Кроме того, по данным синоптиков, в регион придет ветер до 4 м/c.

В последний день зимы, 29 февраля, утром температура воздуха ожидается до –9 градусов, а днем –3 градуса. Весна в городе начнется с похолодания до –8 градусов, но днем синоптики обещают –3 градуса. В выходные, 2 и 3 марта, в регионе и вовсе станет холодно. Столбик термометра опустится до –20 градусов.