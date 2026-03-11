Посадил и забыл: омским дачникам напомнили о «быстром» урожае

Доцент аграрного университета Надежда Бондаренко назвала неприхотливые растения.

Принцип «посадил и забыл» существенно облегчает работу омским огородникам и садоводам. О самых неприхотливых растениях рассказали ученые агроуниверситета.

Доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Бондаренко отметила, что это холодостойкие культуры, которые не боятся заморозков, выдерживают понижение температуры до –1 °С, а кратковременно даже –2… –3 °С.

– Из однолетников это виола, или анютины глазки, львиный зев, флокс друммонда, однолетний флокс. Также кратковременно могут выдерживать незначительное снижение температуры в весенний период бархатцы и петуния. Бархатцы еще и самые непривередливые, с огромным разнообразием окрасок, – отметила Бондаренко.

Про ягодные кустарники рассказал директор учебно-опытного хозяйства ОмГАУ им. П. А. Столыпина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Владимир Кумпан. Опять же, он отметил стойкость к минусовым температурам.

– Начинаем мы с жимолости – это культура гарантированного урожая, которая выдерживает заморозки до –5 °С. Она не повреждается болезнями, уход только такой: полив, подкормка, сбор урожая и проведение профилактических обрезок. Далее я бы назвал смородину черную. Она может произрастать на участке до 20 лет, но повреждается при минусах, потому что цветение смородины иногда совпадает с обратными заморозками, и цветки, к сожалению, не выдерживают таких температур, – сказал Кумпан.

О малине доцент Омского ГАУ рассказал много противоречивого. С одной стороны, ее выращивать просто, ягода размножается стремительно, но она требует «зачистки». Иначе малинник превратится в непроходимые заросли, и при этом урожая можно не увидеть вообще.

– Но она вкусная и хороший лечебный продукт, когда мы с вами вдруг заболели. Да, у нас поднялась температура, то не надо бежать в аптеку за таблетками. Можно попить чай с малиной, и все пройдет, – отметил Кумпан.

На даче можно выращивать и неприхотливые овощи, которые не требуют сложного ухода. К ним относятся редис, лук, салат. Их же можно посадить дома в контейнеры, при этом они дадут хороший урожай.