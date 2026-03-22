В Омской области местами пройдет дождь со снегом

Весна проверяет сибиряков на прочность.

Freepik.com

Март в Сибири – непредсказуемое явление: то совсем по-летнему пригреет солнце, то вдруг повеет зимой, которая и не думает сдавать свои позиции. Именно такая сейчас ранняя весна в Омской области.

В воскресенье, 22 марта, в регионе ожидаются смешанные осадки – мокрый снег и дождь. Температурный режим предыдущего периода сохранится: днем будет до +7 °С, ветер западный и юго-западный с порывами, за сутки усилится до 12 м/с.

– Погодные условия в нашем регионе будут формироваться на северной периферии антициклона, вдоль которой продолжат смещаться атмосферные фронты, вызывая на нашей территории ежедневные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега и небольшие по количеству, – сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

По ночам и утром ожидаются туманы и гололедно-изморозевые отложения. Омичей предупреждают об этом и призывают быть осторожнее на дороге.