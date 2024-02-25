Омск-Информ
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·Происшествия

Горожане, которые стали свидетелями происшествия, считают, что виной всему скользкие улицы.
Сегодня на улице 22 Апреля возле дома № 28 поскользнулась и упала пожилая женщина. Как сообщает очевидец в соцсетях, пенсионерку увезли на скорой.
– Службы города, когда вы начнете чистить город? Скользко ужас, – отметил омич.
Отметим, что сегодня дорожные службы сообщили о подготовке к снегопаду. Больше половины техники выведут на прометание улиц и обработку их от гололеда.
·Происшествия

Горожане, которые стали свидетелями происшествия, считают, что виной всему скользкие улицы.
Сегодня на улице 22 Апреля возле дома № 28 поскользнулась и упала пожилая женщина. Как сообщает очевидец в соцсетях, пенсионерку увезли на скорой.
– Службы города, когда вы начнете чистить город? Скользко ужас, – отметил омич.
Отметим, что сегодня дорожные службы сообщили о подготовке к снегопаду. Больше половины техники выведут на прометание улиц и обработку их от гололеда.