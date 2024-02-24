По словам наставника «ястребов», в буллитах «Трактор» проявил бОльшее мастерство, благодаря чему и победил.
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал сегодняшнее поражение от «Трактора» по буллитам (2:3). «Ястребы» в предпоследнем матче «регулярки» проиграл в Челябинске.
Кравец на послематчевой пресс-конференции назвал сегодняшнюю встречу непростой, особенно что касается обороны.
– Как раз в ней, обороне, и допустили несколько ошибок. Но это все можно исправить. Самое главное, что боролись, бились. В буллитах «Трактор» проявил бОльшее мастерство, – отметил Кравец. – Играют хоккеисты, они не роботы, они не могут не ошибаться. У нас тоже было достаточно моментов, чтобы выиграть матч.
По словам главного тренера омичей, всегда команда, которая хочет выиграть, должна быть мотивирована на победу. Хоккеисты «Авангарда» максимально мотивированы на последний матч регулярного чемпионата с магнитогорским «Металлургом», который пройдет 26 февраля. От исхода той встречи станет точно понятен соперник омичей по плей-офф.