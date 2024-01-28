«Судьба» «ястребов» решилась после победы «Металлурга» над «Амуром». Омским хоккеистам даже не пришлось выходить на лед.

«Судьба» «ястребов» решилась после победы «Металлурга» над «Амуром». Омским хоккеистам даже не пришлось выходить на лед.

Омский «Авангард» сегодня, 28 января, вышел в плей-офф КХЛ. Причем самим «ястребам» даже не пришлось ничего делать – «судьбу» «Авангарда» решил матч между «Металлургом» и «Амуром», в котором «сталевары» одолели «тигров». Таким образом, «Авангард» вышел в плей-офф десятый раз подряд.

При этом уже через полчаса начнется матч омского «Авангарда» против челябинского «Трактора». Исход этой встречи уже никак не повлияет на попадание «ястребов» в кубковую «восьмерку». Омичи теперь могут проиграть все оставшиеся в сезоне матчи регулярного чемпионата, и они все равно сыграют в плей-офф. К слову, если бы плей-офф начался сегодня, то соперникам «ястребов» стал бы казанский «Ак Барс».