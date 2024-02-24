Это были самые масштабные гладиаторские игры за Уралом. Восемь бойцов сражались как один на один, так и в групповых схватках.

Это были самые масштабные гладиаторские игры за Уралом. Восемь бойцов сражались как один на один, так и в групповых схватках.

Любителям истории и захватывающих зрелищ представилась уникальная возможность окунуться в атмосферу Древнего Рима на мероприятии «Арена бесстрашия», организованном в Омске клубом исторической реконструкции Pax Romana. Ареной боев стал один из местных баров.

Зрители стали свидетелями реконструкции поединков, которые когда-то вызывали восхищение у римской публики и актуальны до сих пор. Масштаб мероприятия, конечно, уступал летнему фестивалю «Щит Сибири», но по накалу страстей и зрелищности не уступал этому событию.

Гладиаторы из школ Ludus rudis Verecundi и Ludus Crixi, базирующихся в Омске и Новосибирске, показали, как могли проходить гладиаторские бои в провинциях Римской империи и на территории Античного Крыма. Открытие гладиаторских игр прошло торжественно, с выходом гладиаторов на арену и объявлением бойцов. Посетители также смогли ознакомиться с макетами античного оружия и предметами быта I-II веков нашей эры, сообщает сайт «Омск Здесь».

Как отметил организатор мероприятия Илья Дороненко, это были самые масштабные гладиаторские игры за Уралом. Восемь бойцов из Омска и Новосибирска сражались как один на один, так и в групповых схватках.

Бои на арене были захватывающим зрелищем. Зрители скандировали имена полюбившихся гладиаторов, а после боя решали, жить поверженному бойцу или умереть. Мероприятие показало растущий уровень подобных событий. Сибирскими гладиаторами заинтересовались коллеги-реконструкторы из других регионов.