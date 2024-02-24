Согласно опросам, общим временем ожидания медицинской помощи, сидением у кабинета врача и записью на прием довольны менее 40 % россиян.

Согласно опросам, общим временем ожидания медицинской помощи, сидением у кабинета врача и записью на прием довольны менее 40 % россиян.

Последние данные свидетельствуют о том, что россияне не удовлетворены системой здравоохранения, в частности, длительным временем ожидания приема у врача, записью на прием и общим ожиданием оказания медицинской помощи. Согласно опросам, удовлетворенность решением этих вопросов составляет менее 40 %.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал наличие этих проблем и заявил о необходимости принятия мер по их устранению. По его словам, одним из путей решения проблемы является внедрение современных подходов к организации медицинской помощи и исключение тех услуг, которые не требуют участия медицинского персонала. Это позволит врачам и медсестрам уделять больше времени непосредственно пациентам.

Кроме того, Мурашко указал на необходимость подготовки медицинских кадров как одного из ключевых факторов улучшения ситуации в системе здравоохранения. Он подчеркнул, что это является проблемой не только для России, но и для других стран, сообщает ТАСС. Для ее решения необходимо развивать целевую подготовку медицинского персонала, обеспечивать финансовую поддержку и карьерный рост, а также внедрять дистанционное образование и единые подходы к аккредитации медицинского персонала.

Несмотря на существующие проблемы, в целом россияне положительно оценивают работу системы здравоохранения. Согласно опросам, более 90 % респондентов удовлетворены решением медицинской проблемы, а более 50 % – отношением персонала, объяснением лечения и комфортом организации.