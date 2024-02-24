На экспозиции в историческом парке «Россия – моя история» будут показаны работы учеников студии музея «Либеров-центр».
27 февраля в 16:00 в историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки воспитанников художественной студии музея «Либеров-центр» под названием «Между Востоком и Западом. Казань». В экспозиции представлены работы, которые стали итогом выездного летнего пленэра в Казань.
Работы юных авторов отражают величие Казанского Кремля, окруженного белокаменными стенами, национальный колорит Старо-Татарской слободы – уникального архитектурного ансамбля старинных зданий и мечетей, а также особую атмосферу заповедника «Остров-град Свияжск», который часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина. На выставке также можно увидеть картины педагогов-художников Елены Носковой, заведующей сектором изобразительного искусства, и Натальи Блинковой, методиста по музейно-образовательной деятельности.
Выставка продлится до 20 марта, вход свободный.