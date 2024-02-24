Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Из-за прорыва водопровода холодная вода подтопила частный сектор, расположенный на улицах 19-Линия и Нейбута.

В Омске из-за прорыва водопровода топит частный сектор. Как сообщает сайт «СуперОмск», прорыв водопровода в районе улиц 19-я Линия и Нейбута случился накануне, 23 февраля. Холодная вода затопила частный сектор и практически сразу замерзла – на улице ночью было более 20 градусов мороза.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники водоканала, которые ищут место порыва. Очевидно, что для устранения последствий коммунальной аварии также нужно будет убрать образовавшуюся наледь.

·Происшествия

Из-за прорыва водопровода холодная вода подтопила частный сектор, расположенный на улицах 19-Линия и Нейбута.

В Омске из-за прорыва водопровода топит частный сектор. Как сообщает сайт «СуперОмск», прорыв водопровода в районе улиц 19-я Линия и Нейбута случился накануне, 23 февраля. Холодная вода затопила частный сектор и практически сразу замерзла – на улице ночью было более 20 градусов мороза.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники водоканала, которые ищут место порыва. Очевидно, что для устранения последствий коммунальной аварии также нужно будет убрать образовавшуюся наледь.