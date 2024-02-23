Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель Datsun при повороте налево не уступил дорогу отечественному авто и врезался в него.
Вчера вечером возле дома № 43 на Иртышской Набережной произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 45-летний водитель Datsun при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21099, за рулем которого находился 24-летний автомобилист, и врезался в него.
В результате происшествия госпитализировать пришлось водителя отечественного авто. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Момент ДТП попал на записи камер.

1976
·Происшествия

Водитель Datsun при повороте налево не уступил дорогу отечественному авто и врезался в него.
Вчера вечером возле дома № 43 на Иртышской Набережной произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 45-летний водитель Datsun при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21099, за рулем которого находился 24-летний автомобилист, и врезался в него.
В результате происшествия госпитализировать пришлось водителя отечественного авто. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Момент ДТП попал на записи камер.

1976