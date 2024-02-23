Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Катрина Мари Парди будет играть на позиции атакующего защитника.
Состав «Нефтяника-Титана» пополнила американская баскетболистка Катрина Мари Парди. Об этом рассказал глава регионального Минспорта Иван Колесник.
– Легионер будет играть на позиции атакующего защитника. Она показывает результативную игру и высокую эффективность на площадке, – отметил глава министерства.
Спортсменка выступит за омский клуб уже сегодня в матче против УГМК в Екатеринбурге.
·Спорт

Катрина Мари Парди будет играть на позиции атакующего защитника.
Состав «Нефтяника-Титана» пополнила американская баскетболистка Катрина Мари Парди. Об этом рассказал глава регионального Минспорта Иван Колесник.
– Легионер будет играть на позиции атакующего защитника. Она показывает результативную игру и высокую эффективность на площадке, – отметил глава министерства.
Спортсменка выступит за омский клуб уже сегодня в матче против УГМК в Екатеринбурге.