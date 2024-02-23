Омск-Информ
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·Общество

В ближайшие дни жителей региона ожидают существенные перепады температур, однако после в область придет потепление.
Омские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Сегодня и завтра в регионе ожидается контрастная температура: днем –15…–20 °, местами до –9 °, в ночное время столбик термометра опустится до –26… –31 °, местами до –36 °.
– В ближайшие дни по 24 февраля синоптическая ситуация в Омской области останется без изменений. Обширный антициклон по-прежнему будет обеспечивать тихую, морозную погоду. Существенных осадков не ожидается, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
25 февраля станет теплее, местами пройдет снег. Днем ожидается –6…–11 °, ночью похолодает до –16…–21 °, местами до –11 °.
В последующие дни синоптики прогнозируют снегопады и потепление от –5…–10 ° до –1…–6 °.
·Общество

В ближайшие дни жителей региона ожидают существенные перепады температур, однако после в область придет потепление.
Омские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Сегодня и завтра в регионе ожидается контрастная температура: днем –15…–20 °, местами до –9 °, в ночное время столбик термометра опустится до –26… –31 °, местами до –36 °.
– В ближайшие дни по 24 февраля синоптическая ситуация в Омской области останется без изменений. Обширный антициклон по-прежнему будет обеспечивать тихую, морозную погоду. Существенных осадков не ожидается, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
25 февраля станет теплее, местами пройдет снег. Днем ожидается –6…–11 °, ночью похолодает до –16…–21 °, местами до –11 °.
В последующие дни синоптики прогнозируют снегопады и потепление от –5…–10 ° до –1…–6 °.