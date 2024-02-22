Праздничное представление на телевышке можно будет увидеть 22 и 23 февраля с 19 до 24 часов. Иллюминация получилась яркой.

Праздничное представление на телевышке можно будет увидеть 22 и 23 февраля с 19 до 24 часов. Иллюминация получилась яркой.

На омской телебашне включили архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Видео красочного представления на объекте в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Виталий Хоценко.

Телевышка окрасилась в цвета российского триколора, а на медиафасаде отображаются надписи: «С 23 Февраля!», «С Днем защитника Отечества!». Картину дополнят изображения георгиевской ленты, салюта, звезд, эмблемы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что праздничные поздравления на телевышке можно будет увидеть 22 и 23 февраля с 19:00 до 24:00.