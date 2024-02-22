Омск-Информ
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·Происшествия

Прежде чем молодой человек успел покинуть страну, его задержали.
Сотрудники ФСБ задержали в Омске студента одного из вузов. Парня подозревают в содействии двум украинским террористическим организациям.
Во время обыска его квартиры силовики нашли флаги и другую запрещенную атрибутику. Как сообщает «Ом1», студент планировал уехать на Украину, чтобы сражаться на стороне ВСУ.
На время расследования парня заключили под стражу в СИЗО.
·Происшествия

Прежде чем молодой человек успел покинуть страну, его задержали.
Сотрудники ФСБ задержали в Омске студента одного из вузов. Парня подозревают в содействии двум украинским террористическим организациям.
Во время обыска его квартиры силовики нашли флаги и другую запрещенную атрибутику. Как сообщает «Ом1», студент планировал уехать на Украину, чтобы сражаться на стороне ВСУ.
На время расследования парня заключили под стражу в СИЗО.