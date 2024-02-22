Доцент кафедры отечественной истории, социологии и политологии ОмГУАнна Лизогуб будет реализовывать масштабный проект по изучению исторической памяти российского общества в начале ХХ века.

Доцент кафедры отечественной истории, социологии и политологии ОмГУ Анна Лизогуб будет реализовывать масштабный проект по изучению исторической памяти российского общества в начале ХХ века.

Российский научный фонд поддержал несколько работ молодых ученых ОмГУ. В рамках конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» грант на реализацию проекта «Военные события в исторической памяти российского общества в начале ХХ века» получила кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, социологии и политологии Анна Лизогуб. Работа рассчитана на 2 года.

- Анна Сергеевна, что собой представляет команда, которая работает над вашим грантовым проектом?

- В команде нас двое. Это я и студент второго года обучения магистратуры по направлению «Отечественная история» Егор Шестопалов. Привлечение студентов к реализации таких проектов представляет для них отличную возможность осуществить важный, может быть даже первый, серьезный шаг в науку.

- Расскажите о проекте, о его целях, задачах?

- В двух словах и не расскажешь. Это очень масштабный проект по изучению исторической памяти российского общества в начале ХХ в. Нас интересует ее «военная» составляющая. В рамках реализации проекта предполагается ответить на вопросы, какую роль играли войны в пространстве памяти Российской империи начала ХХ века, о каких военных событиях чаще всего вспоминали. Фактически мы говорим о выстраивании иерархии войн в представлениях населения. Не менее важной задачей для нас является определение роли юбилеев в актуализации значимых военно-исторических событий, поскольку на начало ХХ столетия приходится ряд юбилеев: 50-летие Крымской войны, 200-летие Полтавской битвы, 100-летие Отечественной войны 1812 года и другие. Одна из задач, которую мы ставим перед собой, – это реконструкция форм международного сотрудничества в области сохранения памяти о военных событиях Российской истории. Здесь мы анализируем совместные коммеморативные проекты России с Германской империей, Болгарией, Румынией. И многое другое.

- Недавно вы вернулись из командировки, связанной с работой по гранту…

- Да, у меня было даже две командировки. Одна в Москву, другая в Санкт-Петербург. Почти месяц я работала с фондами различных архивов и библиотек, собирала необходимые источники для научных публикаций. У нас предполагаются еще командировки в Томск и Новосибирск для участия в научных конференциях, на которых Егор представит некоторые итоги наших исследований.

- А можно уже сейчас подвести первые итоги?

- Наше исследование еще продолжается, но в конце 2023 г. мы закончили огромную работу по составлению календаря военно-исторических событий. С помощью анализа материалов периодической печати и архивных документов мы попытались собрать все военные события, о которых вспоминали в начале ХХ века. Эти воспоминания могли иметь разные формы: публикация документов и научной литературы, организация выставок, сооружение памятников и др. Об этом подробнее планируем рассказать на круглом столе, который состоится в ОмГУ 15 марта в 16:15 в «Реквизите». Приглашаем всех заинтересованных.

- Ваш проект нацелен на изучение истории прошлого столетия, почему это важно для современного общества?

- В настоящее время изучение проблем, связанных с формированием исторической памяти, очень актуально в современных гуманитарных науках. Но это скорее научный аспект актуальности. Обращение к данной проблематике дает нам возможность проследить эволюцию общественных представлений о той или иной исторической личности или военном событии. Это особенно важно сейчас, когда постоянно осуществляется пересмотр оценок роли российской армии в различных военных конфликтах. Если говорить о практической значимости, то это возможность использования проектов прошлого столетия по патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти при реализации подобных задач в современности. Это позволит нам учесть какие-то ошибки в области политики памяти и что-то заимствовать.