Подрядчику предстоит защищать от терактов не только некоторые мосты, но и путепроводы.

Подрядчику предстоит защищать от терактов не только некоторые мосты, но и путепроводы.

В Омске начали искать подрядчика, который будет заниматься защитой мостов и путепроводов от терактов. Заявку разместило БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

В документах фигурирует три моста – Ленинградский, Фрунзенский и мост 60-летия ВЛКСМ. Также подрядчику предстоит следить за путепроводами на улицах 15-я Рабочая, Торговая , 4-я Кировская и Заозерная. По контракту сотрудникам компании предстоит каждый день патрулировать территорию объектов и заниматься обследованием целостности ограждений.

За работу с 15 марта по 15 июля предлагается заплатить более 5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 февраля.